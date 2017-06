Le Président tchadien Déby menace de retirer l'armée tchadienne des pays d'Afrique

Le Président de la République, Idriss Déby a accordé un entretien au Palais présidentiel à un trio de médias occidentaux (RFI, TV5 Monde et Le Monde) dans lequel il a menacé d'être contraint de retirer les troupes tchadiennes de l'ensemble des territoires d'opérations en Afrique, faute de soutien des partenaires.



Idriss Déby a même avancé un délai, entre fin 2017 et début 2018 au maximum, si rien n'est fait.



Idriss s'est dit engagé contre le terrorisme, sans demander en partie quoi que ce soit. Toutefois, il a rappelé qu'il est du devoir de la communauté internationale, de ceux qui ont plus de moyens, d'aider le Tchad qui est "un petit pays, qui n'a pas de moyens", que ce soit sur le plan matériel, logistique ou financier.



"Nous y sommes encore dans ces zones là mais nous n'avons pas été soutenus. Le Tchad a déboursé sur ses propres ressources plus de 300 milliards Franc CFA, sans que nous n'ayons un soutien quelconque de l'extérieur", a déclaré Déby.