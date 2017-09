Le Président tchadien accuse Qatar de vouloir déstabiliser le Tchad

Profitant de la fête du Tabaski, le Président tchadien Idriss Deby a réitéré l’accusation selon laquelle l’émirat de Qatar apporte un soutien aux terroristes pour déstabiliser son pays. « Le gouvernement tchadien a rompu ses relations avec Qatar un pays frère et ami puisqu’il voulait amener la déstabilisation chez nous non seulement en soutenant des mercenaires mais des terroristes ». Le Président tchadien a souligné que la main de Qatar se trouve également derrière le terrorisme au Sahel et tout le monde le sait même les grandes puissances, selon le Président qui a indiqué que des tchadiens séjournent à Qatar au nom de l’Islam. Il a souligné que le Tchad fera face « comme un seul homme » à toute tentative de déstabilisation. Il a aussi promis que les terroristes échoueront.