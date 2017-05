Le Président tchadien arrive en Arabie Saoudite pour un sommet avec Trump à Ryad

Le Président de la République du Tchad, Idriss Déby qui a quitté la capitale N'Djamena ce matin, est arrivé cette après-midi à Ryad où il participera ce week-end à un sommet des dirigeants arabes et musulmans avec le président américain Donald Trump.



Le chef de l'Etat tchadien va s'exprimer sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, devant plusieurs dirigeants.



Avant de quitter N'Djamena, Idriss Déby s'est entretenu avec son homologue mauritanien.



En route pour l’Arabie Saoudite, le Président de la République Islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdel-Aziz, a fait une escale technique ce matin à N’Djaména, où Il a été accueilli à l’aéroport international Hassan Djamous par son homologue Idriss Déby, et avec lequel il s'est entretenu.