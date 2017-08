Le Président tchadien reçu à l'Elysée par Macron

Le Président tchadien Idriss Deby qui est arrivé dimanche soir dans la capitale française a été chaleureusement reçu à l'Elysée par le Président Macron. Le Tchad est un pays incontournable dans la lutte militaire contre les islamistes dans la sous région et la France n'a toutefois pas d'autre choix que de compter sur l'armée tchadienne qui a démontré sa capacité guerrière sur le terrain au Nigéria, au Cameroun, au Niger et au Mali. Les Presidents tchadien et Nigerien participeront cet après au mini sommet dirigé par Macron et dont la préoccupation centrale demeure le flux d'immigrés qui inquiète l'Europe. Macron par cette invitation à l'Elysée voulait forcer la main de ses interlocuteurs africains de valider son projet qui le tient à coeur celui d'instaurer une sorte de camp de passage des demandeurs d'asile au Niger, au Tchad et en Libye. Pour le ministre des affaires étrangères tchadien, il n'est pas question de céder à cette demande qui est de nature à encourager les candidats à l'exil. Pour le sociologue ganzanti, la solution est ailleurs car il serait temps d'améliorer la gouvernance, de combattre la corruption et la pauvreté dans les pays source de malgouvernance. Alwihda info