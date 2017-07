Le Président tchadien se rend à Rome sur invitation du gouvernement italien

Le Président de la République Idriss Déby a quitté N’Djamena ce mardi 25 juillet, pour Rome, dans la capitale italienne.Le déplacement du chef de l'Etat tchadien fait suite à "une invitation du gouvernement italien", et entre dans le cadre d'une "visite de travail", selon la Présidence de la République.L'invitation adressée au Président tchadien a été faite le 19 avril dernier, lors d'une visite à N'Djamena de Mario Giro , vice-ministre italien des affaires étrangères chargé de la coopération et du développement, en vue de "raffermir cette relation naissante qui se veut dynamique et mutuellement avantageuse".L’Italie veut apporter son soutien au Tchad efficacement impliqué dans la recherche de la paix et de stabilité.A travers le Fonds d’aide italien, la région du Lac-Tchad a bénéficié d’aide de l’Italie en 1985. Il s’agissait du Projet de désenclavement de la région.Quelques personnalités étaient présentes à l’aéroport international Hassan Djamous, dont le Premier ministre Pahimi Padacké Albert, quelques membres du gouvernement et du cabinet du Président de la République ainsi que la Mairesse de la ville de N’Djaména.