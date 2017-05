Le Ramadan au Tchad et au Cameroun probablement le samedi

Plusieurs pays de la planète à quelques exceptions près vont probablement commencer le mois sacré du ramadan 2017 , le samedi 27 mai 2017. Cette année, le ramadan coïncide avec un climat très chaud dans des pays comme le Tchad, le Soudan, le Niger et le Cameroun.



Ce mois sacré intervient alors que les pays arabes sources de l'Islam s'entredéchirent et le nombre de réfugiés appartenant aux régions instables s'agrandit de plus en plus.