Le Roi Mohammed VI au Soudan du Sud : une nouvelle expression de la solidarité africaine du Maroc

Après avoir acté triomphalement le retour du Maroc au sein de l’Union Africaine (U.A), marqué par un discours historique prononcé le 31 janvier 2017 devant les Chefs d’Etat et Gouvernement africains au Sommet de l’U.A à Addis Abeba, le Roi du Maroc a poursuivi à son périple africain la en arrivant ce 1er février 2017 à Juba pour une visite officielle au Soudan du Sud, la première du genre pour un Souverain marocain.



A sa descente d’avion à l’aéroport international de Juba, le Souverain marocain a été accueilli par le Président de la République du Soudan du Sud, Monsieur Salva Kiir Mayardit, ainsi que par des troupes folkloriques locales qui ont exécuté des chants et des danses en signe de chaleureuses bienvenues au Roi Mohammed VI.



Par la suite, le cortège officiel a pris la direction de la résidence du Souverain marocain au milieu de chants de troupes folkloriques, des vivats et des ovations d’une foule nombreuse de citoyens sud-soudanais en liesse venus l’acclamer.

Les deux Chefs d’Etat ont eu, ensuite, des entretiens en tête-à-tête qui ont porté sur des questions bilatérales, régionales, continentales et internationales de l’heure.



A l’issue de ces entretiens le Roi du Maroc et le Président du Soudan du Sud ont présidé une cérémonie de signature des 09 accords bilatéraux ci-après :

- Accord relatif à la réalisation de la nouvelle ville de Ramciel.

-Accord général de coopération.

-Accord sur la promotion et la protection de l’investissement.

-Convention sur la non-double imposition et la lutte contre l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu.

Mémorandum d’entente dans le domaine agricole.

-Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine des mines.

-Mémorandum d’entente sur la coopération industrielle.

-Accord de coopération dans le domaine de la formation professionnelle.

-Mémorandum d’entente entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et South Sudan Business and employers federation (SSBEF).



Pour rappel, le Roi Mohammed VI avait ordonné, le 22 janvier 2017, le déploiement à Juba d’un hôpital de campagne multi-spécialités, dans le cadre d’une mission humanitaire au profit des populations de la République du Soudan du Sud et ce, dès le 23 janvier 2017.



Notons que la République du Soudan du Sud a soutenu le retour du Maroc au sein de l’U.A et a refusé, lors de la tenue du Sommet d’Addis Abeba, de s’acoquiner avec l’Algérie et de ses affidés qui tentaient de retarder le retour du Maroc dans cette instance continentale et donc d’empêcher le Roi Mohammed VI de prononcer un discours auprès de ses pairs africains.