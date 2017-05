Le Roi du Maroc, Mohammed VI félicite le président français pour son élection

Le Roi du Maroc, Mohammed VI s’est entretenu au téléphone, mardi 9 mai 2017, avec le président élu de la République Française, Emmanuel Macron, selon un communiqué du Cabinet du Palais Royal.



Le souverain chérifien a saisi cette opportunité pour féliciter son homologue français de vive voix pour son accession à la magistrature, approuvée par un large nombre de français, compte tenu de sa vision pour l'avenir de la France et le bien-être de l'ensemble de ses concitoyens, d'après le communiqué.



L'entretien entre ces deux hommes d'État permet de renforcer les liens et singulières relations qui lient ces deux pays dans plusieurs domaines de coopération, et surtout de consolider et d'enrichir ce partenariat d'exception.