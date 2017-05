Le Roi du Maroc décroche le prestigieux prix du visionnaire en Efficacité Énergétique

L’Alliance de l'Efficacité Énergétique Forum a attribué, lundi, à Washington, lors du Forum Mondial sur l'Efficacité Energétiques, le prix prestigieux du Visionnaire en Efficacité au Roi Mohammed VI en présence de l'ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Lalla Joumala Alaoui, qui a réceptionné ce prix au nom du souverain.



Ce sacre du Souverain cherifien vise d'une part à récompenser la démarche exemplaire en matière d'énergies renouvelables entreprises lors de la conférence des parties à la Convention-cadre de l'ONU sur le changement climatique tenu du 7 au 18 au Marrakech, sous le leadership du visionnaire de sa Majesté et d'autres parts à reconnaître la capacité du Maroc à mettre en place une stratégie globale ayant permis une amélioration significative de l'efficacité énergétique dans le Royaume, sur la voie de la concrétisation des objectifs dans l'accord de Paris sur le Climat.



Ce prix prestigieux traduit le positionnement du Maroc parmi les pays qui ont pu mettre en valeur leur potentiel en énergies renouvelables en développant de centrales électriques solaires , des parcs éoliens, des centrales hydroélectriques et l'introduction des mesures d'efficacité énergétique dans tous les secteurs clés de l'économie marocaine.



Le Maroc honoré par ce prix prestigieux attribué à son Roi, devrait œuvrer pour s'adapter en permanence aux mutations à venir en vue d'assurer son développement économique et social afin de répondre à ses besoins croissants en énergie.



Le Roi Mohammed VI dans un message livre par l’ambassadeur du Maroc aux États-Unis a déclaré que l'efficacité énergétique constitue, aujourd'hui, avec les énergies renouvelables, une nouvelle révolution dans le secteur énergétique de par l'évolution technologique qui assure une corrélation entre ces deux composantes. Et de souligner qu’elles devraient être intégrées et prises en considération dans les décisions d'investissement et de choix technologique dans l'ensemble de secteurs clés et gros consommateurs d’énergies, notamment l'industrie, le bâtiment, le transport , l'éclairage public et l'agriculture. Fondée en 1977, l'Alliance de l'Efficacité Énergétique est une coalition d’avant-garde bi-partisane US et à but non lucratif, constituée essentiellement des organisations et de corporations actives dans les domaines technologiques, industriel, environnemental et énergétique, outrés de défenseurs des droits des consommateurs.



Elle se fixe pour objectif notamment de promouvoir aux États-Unis et à l'international sur l'efficacité et la sécurité énergétique et un environnement plus propre dans les différents secteurs de l'économie.