Le Soudan interdit toute importation des fruits d'Egypte

Le Premier ministre soudanais Bakri Hassan Saleh a décidé l'interdiction de toute importation de produit agricole en provenance d'Égypte. Cette décision n'est pas nouvelle puisque elle a été déjà prise depuis septembre dernier par le Ministère du Commerce soudanais suspendant l'importation de fruit, des légumes et le poisson de l'Égypte temporairement jusqu'à l'achèvement des examens en laboratoire, après que plusieurs états ont interdit l'importation de fruit égyptien.



Lundi, les autorités en charge de tester les produits en provenance d'Égypte ont confirmé que les tests sur les échantillons d'orange égyptienne ont prouvé l'existence de virus de champignon.

Plusieurs pays ont interdit l'importation des produits agricoles égyptiens en raison de la découverte de champion dans des légumes et des fruits. Il s'est avéré que les produits agricoles sont arrosés avec des eaux usées.



Conformément aux recommandations du comité technique, le Premier ministre a publié une décision mardi pour interdire les marchandises agricoles égyptiennes en plus du poisson et les boites de conserve.



Le Premier ministre a attiré l'attention sur l'exécution des décisions du ministère du Commerce et empêcher l'entrée de marchandises animales et agricoles en provenance de l'Égypte.



Il faut rappeler que l'Égypte et le Soudan sont à couteaux tirés après la saisie par le Soudan au cours des affrontements avec les rebelles de six véhicules blindés de fabrication égyptienne. Le Président soudanais Omar Hassan Elbéchir a décidé de porter l'affaire auprès de l'ONU.