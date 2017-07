Le Tchad a rendu hommage aux 196 soldats émiratis tombés au Yémen.

Le Président tchadien Idriss Déby a rendu hommage à 196 soldats émiratis, lors ​de son déplacement aux Emirats Arabes Unis, samedi 15 juillet dernier.



"A l’image des soldats de la paix et de la liberté partis du Tchad, pour prêter main forte à leurs frères d’armes, maliens, nigériens, nigérians et camerounais, les Emirats Arabes Unis en font autant pour rétablir la paix et la dignité de part le monde", a indiqué la Présidence de la République, faisant référence à l'engagement des Emirats Arabes Unis, en mars 2015, aux côtés de la coalition saoudienne de pays arabes dans la guerre au Yémen.



Le dirigeant tchadien et sa délégation se sont rendus à l'esplanade des martyrs, érigée à Abu-Dhabi. Déby a déposé une gerbe de fleurs, observé une minute de silence, fait une prière à la mémoire aux morts, et signé le livre d'or en arabe : « Je tiens à vous rendre, au nom de la nation tchadienne, du gouvernement et en mon nom propre, un vibrant hommage et exprimer toute ma compassion aux familles endeuillées ».



Le Tchad qui a payé un lourd tribut dans son combat contre le terrorisme, a tenu à honorer ces soldats émiratis qui ont payé de leur vie.