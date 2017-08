Le Tchad accuse le Qatar de tentative de déstabilisation et renvoi son personnel diplomatique

Le Tchad a décidé aujourd'hui de fermer l'Ambassade du Qatar sur son sol, et a ordonné à l'ensemble du personnel diplomatique de quitter son territoire dans un délai de 10 jours, apprend-t-on d'un communiqué du ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale.



Le Tchad accuse le Qatar d'être impliqué dans les tentatives de déstabilisation de son territoire depuis la Libye.



L'Ambassadeur du Qatar a été reçu hier après-midi par le chef de la diplomatie Hissein Brahim Taha qui lui a notifié la décision des autorités tchadiennes.



"Pour sauvegarder la paix et la stabilité dans la région, le Tchad appelle le Qatar à cesser toute action pouvant porter atteinte à sa sécurité ainsi que celle des pays du Bassin du Lac Tchad et du Sahel", souligne le communiqué.