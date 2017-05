Le Tchad adoube la candidature de l'Ethiopie pour la direction de l'OMS

Le Chef de l’Etat Idriss Déby a accordé ce matin, une audience, Dr Tedros Adhanam Ghebreyesus de nationalité éthiopienne, unique candidat de l’Afrique parmi trois en lice, au poste Directeur général de l’organisation mondiale de la Santé (OMS). Les élections à ce poste se dérouleront dans la deuxième décade du mois de mai 2017.



Le 23 mai prochain à Genève en Suisse, l’organisation mondiale de la Santé (OMS) tiendra sa 70ème Assemblée générale. Au cours de cette Assemblée générale, sera élu le futur Directeur et/ou Directrice général de l’OMS. A cette élection, l’Afrique présente un candidat unique face au britannique Dr David Nabarro et la pakistanaise, Dr Sania Nishtar.



Le candidat officiel de l’Afrique de nationalité éthiopienne, Dr Tedros Adhanam Ghebreyesus est venu ce lundi 15 mai, solliciter l’appui et le soutien du Tchad à sa candidature. « Il m’a rassuré de son soutien. Ma candidature est la sienne » a confié à sa sortie d’audience, l’actuel conseiller du Premier ministre éthiopien en charge de la Santé et candidat au poste de DG de l’OMS.



L’unique candidat de l’Afrique à l’OMS, Dr Tedros Adhanam Ghebreyesus a occupé plusieurs postes de responsabilité dans son pays : l’Ethiopie. Il a été de 2005 à 2012, ministre de la Santé publique et de 2012 à 2016 ministre des Affaires étrangères.



