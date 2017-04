Le Tchad condamne l'attentat "abject" en France et exprime sa solidarité

Le Président de la République Idriss Déby Itno a condamné avec fermeté l’attentat abject et inouï, perpétré contre les Forces de l'ordre et de sécurité sur les Champs-Elysées à Paris dans la nuit du Jeudi 20 Avril 2017, ayant causé la mort d'un Policier et deux (02) blessés.



Le Chef de l’Etat tchadien a exprimé sa solidarité et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, dans un message transmis au Président français, François Hollande.



L'Etat Islamique a revendiqué l'attentat perpétré, commis par un français de 39 ans.



Le Tchad et la France mènent ensemble une lutte acharnée dans la lutte contre le terrorisme.