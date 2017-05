Le Tchad engagé dans la lutte contre la consommation du tabac

Le Tchad célèbre, ce mercredi 31 mai 2017, la journée internationale sans tabac placée sous le thème retenu par l'OMS, cette année : « Le Tabac est une menace pour le développement durable ». Le choix de ce thème permet en autres de mettre en lumière les liens entre l'utilisation de produits, la lutte anti-tabac et le développement durable.



Il s'agit également de démontrer les rôles des différents acteurs qui apportent leur contribution aux efforts mondiaux, régionaux et nationaux visant à lutter efficacement contre le tabagisme.



La lutte antibac est inscrite dans le programme de développement durable qui est considéré comme l'un des moyens les plus efficaces de contribuer à la réalisation de la cible 3.4, d'ici à 2030, à réduire d'un tiers le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles dans le monde notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer et la pneumopathie obstructive chronique.



Il a été scientifiquement prouvé que le tabac présente une menace dangereuse pour la santé humaine et nuit gravement aux économies nationales.



En Afrique, on dénombre plus de 77 millions de fumeurs adultes qui sont susceptibles d'augmenter de manière spectaculaire, de même que le fardeau économique et sanitaire attribuable à la consommation du tabac.



La plupart des systèmes de santé prennent en charge une myriade de personnes handicapées par une multitude de maladies non transmissibles causées par la consommation du Tabac. A cela s'ajoute des maladies liées à la consommation du tabac et à la mortalité prématurée qui imposent de coûts économiques directs et indirects élevés aux individus et aux gouvernements de plusieurs pays africains dont l'économie demeure fragile.



Le Tchad a consenti d'énormes efforts dans la lutte contre la consommation du tabac en apposant entres autres sa signature à la ratification de la convention de l'OMS, l'adoption d'une loi anti-tabac prenant en compte plusieurs dispositions de la loi anti-tabac et l'intégration de la lutte contre le tabagisme dans la stratégie de couverture sanitaire universelle. En dépit de ces avancées, il se heurte à de nombreuses difficultés qui peuvent remettre en cause les efforts réalisés dans la lutte contre la consommation du Tabac.



Le Tchad peine à harmoniser sa législation relative aux points de vente autorisés qui sont allègrement foulés aux pieds avec la prolifération de points de ventes et des vendeurs ambulants dont la plupart constitués des jeunes.



L'interférence de l'industrie du tabac dans la mise en œuvre de la loi anti-tabac en arpentant les couloirs de la primature et des différents ministères concernés constitue une menace sérieuse dans la mise en œuvre de la loi anti-tabac.



Le faible niveau de taxation des produits du tabac au Tchad favorise l'accessibilité aux jeunes et aux pauvres.



Le gouvernement du Tchad doit prendre des mesures concrètes afin de réaliser l'objectif du développement durable en augmentant les taxes sur le tabac, en accélérant le processus d'adoption des textes d'application de la loi numéro 10 du 10 juin 2010, relatif à la réglementation des points de vente et de prévoir des augmentations de taxe chaque année sur les produits du tabac.