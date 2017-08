Le Tchad et l'Egypte vont réactiver la "commission mixte de coopération".

AFRIQUE Le Tchad et l'Egypte vont réactiver la "commission mixte de coopération"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Août 2017 modifié le 18 Août 2017 - 16:23

Les deux dirigeants ont passé en revue les différents domaines de coopération qui lient les deux pays et qui nécessitent une redynamisation, selon un communiqué conjoint dont Alwihda a obtenu une copie.

Les Chefs d’Etat tchadien et égyptien ont convenu hier, à l'issue de la visite d'Abdel Fattah Al-Sissi à N'Djamena, de réactiver dans les meilleurs délais la commission mixte de coopération pour évaluer, accélérer la mise en œuvre des différents accords conclus entre les deux pays. Les deux dirigeants ont passé en revue les différents domaines de coopération qui lient les deux pays et qui nécessitent une redynamisation, selon un communiqué conjoint dont Alwihda a obtenu une copie.



La commission mixte Tchad-Egypte a été installée le 22 février 1973. Depuis cette date, de nombreux accords ont été conclus entre les deux pays mais beaucoup n'ont pas vu le jour. Du côté égyptien, on explique que cela est dû "aux multiples remaniements ministériels au Tchad". Par exemple, pour le projet d'accord de coopération militaire, "le projet d'accord a été envoyé aux autorités compétentes au Tchad en 1997, mais aucune réponse à cet effet n'est parvenu du coté tchadien jusque maintenant".



Le Tchad et l'Egypte se sont toutefois félicités de la présence d’entreprises égyptiennes au Tchad et de l’appui que l’Egypte apporte régulièrement au Tchad dans le domaine de la formation civile et militaire.

Les projets bilatéraux entre les deux pays prévoient notamment une coopération dans le domaine de la communication avec la possibilité d'instaurer une coopération entre l'Union de radio et de télévision d'Egypte et l'Office nationale de la radio et de la télévision du Tchad ; dans le domaine du sport avec l'instauration d'une coopération entre les deux pays sur le de la médecine sportive ; le domaine de l'aviation civile avec un projet d'accord sur les services d'aviation concernant la mise en place d'une ligne entre les deux pays ; le domaine du commerce avec un projet de mémorandum d'entente sur les participations des deux pays aux expositions des marchés internationaux ; le domaine du pétrole avec la formation et les renforcements de capacités des ressources humaines travaillant dans le secteur du pétrole, et le domaine du tourisme avec une étude rapide de projet de coopération.



Par ailleurs, différents mémorandums d'entente ont été conclus depuis 2010 : mémorandum d'entente entre le Centre de recherches agricoles de la République Arabe d'Egypte et l'Institut tchadien des recherches agronomiques pour le développement, qui vise à bénéficier des expériences égyptiennes pour rehausser le niveau des capacités des chercheurs et techniciens tchadiens dans le domaine de l'agriculture ; accord de coopération économique et technique ; accord de coopération technique entre le Fonds Egyptien pour la coopération technique avec l'Afrique et le Tchad ; programme exécutif de la coopération culturelle et technique ; protocole de coopération militaire ; accord de transport aérien.



Le Président égyptien a adressé à son homologue une invitation à se rendre en visite officielle en Egypte. "Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée ultérieurement par voie diplomatique."





Dans la même rubrique : < > Cameroun:Prime Potomac signe une convention avec le Labogenie La mobilité interne chez le groupe Orabank, une réalité La Zambie approuve le Cadre d’évaluation des systèmes d’évaluation de l’apprentissage