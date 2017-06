Le Tchad et le consortium pétrolier Esso mettent fin à leur litige

Le Tchad et les membres du consortium pétrolier de Doba représenté par ESSO ont signé, ce soir, vendredi 9 juin 2017, au Hilton Hôtel de N'Djamena, un accord transactionnel pour mettre fin à toutes poursuites judiciaires contre le consortium.



Cet accord transactionnel permet au gouvernement Tchadien de proroger jusqu'à 2050 le permis d'exploitation du consortium et au consortium de s'employer à introduire et à développer une nouvelle technologie qui permettra la récupération intégrale du brut des gisements du bassin de Doba.



Cette technologie dite « Polymère » pourra contribuer à une augmentation certaine de la production et continuera à créer de l'emploi et de la richesse au Tchad.



Cet accord a été respectivement signé par le directeur général de la Société des Hydrocarbures, Tahir Hamid, le directeur général d'Esso Tchad, Christian Lenoble, le ministre du pétrole et de l'énergie, Bechir Madet, le directeur général de l'inspection de l'État et du ministre de finances et de budget.



Officiant la cérémonie de la signature de cet accord transactionnel, le ministre de Pétrole et de l'Energie, Bechir Madet a dit que l'aboutissement heureux de ce processus d'aujourd'hui n'aurait pas eu lieu sans la clairvoyance du président Deby qui a orienté avec sagesse l'équipe du Tchad, permettant d'arriver à la conclusion de ce jour, qui met un terme à toute poursuite judiciaire contre le consortium avant d'estimer que les procédures judiciaires et arbitrales sont longues, fastidieuses et couteuses.



Par ailleurs, il a souligné que cet accord transactionnel marque l'entente amiable et clôt de manière définitive et irrévocable le différend sur les questions litigieuses entre le Tchad et le consortium.



Pour sa part, le directeur général d'Esso Tchad, Christian Lenoble a déclaré que ces accords signés permettent de mettre un terme aux litiges entre le Tchad et les membres du consortium, avant d'ajouter que ceux-ci permettent de se projeter vers l'avenir et de relancer les activités du consortium au Tchad. Toutefois, le montant de la compensation financière tant réclamée par le Tchad auprès des membres de consortium n'a pas été dévoilée.