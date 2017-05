Le Tchad fait face à un communautarisme dangereux, selon le syndicaliste Ben Said

Le secrétaire général de la Confédération Libre des Travailleurs du Tchad (CLTT), Brahim Ben Said, considéré à tort ou à raison comme étant proche du pouvoir, s’est particulièrement montré très violent contre le gouvernement, l’accusant d’être responsable de la mauvaise gestion des fonds publics et du problème sécuritaire. Il a prononcé un discours, ce matin, pour la fête du travail.



"Ce sombre tableau est aggravé par une recrudescence très préoccupante de l’insécurité. Il ne se passe pas un jour, sans qu’on dénombre des morts d’hommes. Et dans la plupart des cas, les auteurs de crime les plus abjects sont des agents des forces de l’ordre ou des apparentés. L’Etat s’avoue incapable face à un communautarisme dangereux qui compromet les fondements des pouvoirs de la République. Les travailleurs sont inquiets. Les citoyens s’interrogent à juste titre sur l’existence même de l’Etat et se demandent : « Existe-t-il un Etat de droit au Tchad ». Les travailleurs tchadiens attendent avec impatience les promesses de l’assainissement de la vie publique et de la lutte sans merci contre les détourneurs des biens publics. Ils conçoivent mal que les fruits de leurs durs labeurs soient accaparés injustement et impunément par des individus qui les narguent avec un train de vie vertigineux", a-t-il souligné, à l'occasion de la fête du travail.



"Ces corrompus changent de voiture, de villas et mêmes de maitresses dans l’indépendance totale. Cette crise n’est pas seulement du à la chute du prix de pétrole sur le marché, ni à l’effort sécuritaire supporté par le trésor public, mais elle est aussi et surtout le résultat d’une mauvaise gestion de biens publics. Actuellement, il y’a des individus, surtout des régisseurs et autres gestionnaires de fond publics qui sont plus forts et plus riches que l’Etat. Le Tchad ne sortira pas de l’actuelle crise tant que cette situation perdure. Il faut que cela cesse pour le bien de tout le monde", s’est-il insurgé.