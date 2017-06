Le Tchad rappelle son Ambassadeur au Qatar

Suite à la tension diplomatique opposant l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, l’Etat de Bahreïn, l’Egypte à l’Etat du Qatar, le Gouvernement de la République du Tchad a décidé de rappeler son Ambassadeur à Doha au Qatar pour consultation, indique le Ministère des Affaires Etrangères, de l'Intégration Africaine et de la Coopération Internationale, dans un communiqué.



Le Gouvernement tchadien appelle tous les Etats concernés de privilégier le dialogue dans le règlement de cette crise et demande par ailleurs à l’Etat du Qatar de respecter ses engagements en cessant toute attitude susceptible de nuire à la cohésion des Etats de la région et à la paix dans le monde.



Le Tchad est le sixième pays d'Afrique à se positionner, après la Mauritanie, les Comores, le Sénégal, Djibouti et le Gabon.