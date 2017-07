Un décret du chef de l'Etat, signé hier, et pris sur proposition du ministre des Affaires Étrangères et de l'Intégration Africaine, et de la coopération internationale, "rappelle" l'Ambassadeur du Tchad en Afrique du Sud, Ahmat Awad Sakina. L'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par la loi.



Il est remplacé par Sougour Youssouf Mahamat Itno, au terme d'un décret pris le même jour.