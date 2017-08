Le Tchad réforme son code de la route qui date de 1971

5 projets de lois ont été inscrits à l'ordre du jour du conseil des ministres de 75 minutes qui s'est tenu ce jeudi au palais présidentiel.



Au titre du ministère des infrastructures et du développement, un projet de loi portant code de la route a été examiné. Parmi les quelques innovations et correctifs qui intègrent la série des réformes dans le secteur du transport : les conditions d'obtention du permis de conduire, les sanctions relatives à l'utilisation du téléphone au volant, le port du casque de sécurité, le sens giratoire au niveau des ronds points, la protection du patrimoine routier, et le montant des amendes.



"Dans le besoin d'être en harmonie avec le plan mondial de la décennie d'action sur la sécurité routière 2011-2020 et en conformité aux textes communautaires de la CEMAC, ce projet de loi réactualise le code de la route tchadien qui date de 1971. Les incidents de la circulation sont devenus un problème de santé publique qui interpelle non seulement les pouvoirs publics, le secteur privé, les associations de la société civile et les populations, ce projet a reçu l'approbation unanime des membres du conseil", a souligné la porte-parole du gouvernement, Madeleine Alingué.