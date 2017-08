Le Tchad se penche sur la prévention de l’extrémisme violent et la radicalisation

Le Ministère de l’Économie et de la Planification du Développement, et le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) au Tchad, ont lancé ce jeudi 24 août au Hilton Hôtel, l’atelier national sur les conversations nationales de prévention de l’extrémisme violent au Tchad et dans la sous-région.



L’objectif de cette consultation vise à fournir aux acteurs et parties prenantes un espace pour partager et discuter sur les approches de prévention et de lutte contre la radicalisation et l’extrémisme violent qui mène parfois au terrorisme. Cela permettra d’apporter une réponse programmatique au niveau national dans la lutte contre l’extrémisme violent et la prévention de la radicalisation.



La consultation nationale vise entre autres à faire le point des initiatives existantes dans le domaine de la prévention de l’extrémisme violent, à fournir un aperçu du contexte régional, les dynamiques et l’impact de la radicalisation et de l’extrémisme violent au Tchad et dans la sous-région, ainsi que les meilleures études de cas pratiques. En outre, elle permet aussi de présenter et de discuter des priorités nationales, la stratégie et l’approche à la prévention et à l’extrémisme violent, d’identifier les synergies et les domaines de collaboration et surtout de formuler un plan d’action multi-annuel qui sera validé.



Officiant le lancement officiel de l’atelier national sur les conversations nationales sur la prévention de l’extrême violent au Tchad, le ministre de l’Économie et de la Planification du Développement, Ngueto Tiraina Yambaye a déclaré que le Tchad est toujours debout face à ce phénomène de type nouveau, mieux encore, il est devenu un acteur incontournable dans la lutte contre le terrorisme et dans le maintien de la stabilité de la région, avant d’ajouter que les efforts, le courage et la persévérance du président Déby et des forces vives de la nation ont permis de maintenir la stabilité et la paix sociale de la nation tchadienne, faisant ainsi de cette dernière un ilot de stabilité dans un océan d’insécurité.