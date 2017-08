Le Tchad vise un coût d'internet en dessous de la moyenne des pays d'Afrique d'ici 2021

L'Agence de Développement des Technologie de l'Information et de la Communication (ADETIC) organise depuis ce mercredi matin, à l'Hôtel La Résidence, un atelier de validation du Plan Tchad Numérique (PNT 2017-2021).



Le plan d'élaboration d'un projet de stratégie de développement du numérique au Tchad dénommé « Plan Tchad Numérique » est conçu suivant une démarche participative en diverses étapes impliquant tous les acteurs publics et privés du secteur numérique, des usagers de l'administration publique et de la société civile, afin de dresser dans un premier temps le bilan de la mise en œuvre du Plan NICI 2007-2017 et de faire la synthèse de l'état de lieux des technologies de l'Information et de la Communication au Tchad, caractérisé par des faiblesses à plusieurs niveaux pour moderniser la société avec une économie basée sur le savoir et la connaissance.



Le Plan Tchad Numérique est élaboré pour permettre au Tchad d'atteindre en 2021 les principaux objectifs entre autre un écosystème favorable à l'essor du secteur numérique permettant de doubler le part dudit secteur dans l'économie nationale à un taux compris entre 6 et 8%, un meilleur maillage du territoire national par la fibre optique permettant d'atteindre un taux de bande passante par habitant de 1mbps et un coût en dessous de la moyenne des pays africains.



Il vise aussi à rendre l'administration publique plus efficace et efficiente permettant la dématérialisation d'au moins 30% des procédures administratives et de faciliter à 90% de la population adulte disposant d'une identité numérique lui permettant d'accéder de façon sécurisée aux services et contenus numériques nationaux diversifiés.



Officiant la cérémonie du lancement de l'atelier de validation du Plan Tchad Numérique, le ministre des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information, Mahamat Allahou Taher souligne que le Plan Tchad Numérique 2017-2021 entend mettre en place les fondamentaux nécessaires pour la transition du Tchad vers une société numérique basée sur le savoir et la connaissance.