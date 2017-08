Le Tchadien Lucien Doumro publie le livre "Étincelles..." aux Éditions Jets d'Encre

Le feu a scellé le début d’une humanité différente, techniquement plus avancée. À l’heure de la course incessante aux nouvelles technologies, il devient impératif de faire jaillir une autre flamme, des étincelles capables d’allumer le flambeau de la paix mondiale. Comme deux éléments contraires propices à créer une réaction chimique, l’auteur confronte les idées pour donner naissance à des réflexions plus profondes sur le monde. Deux fils conducteurs parcourent chaque développement : celui de la lutte contre les dimensions inhumaines du capitalisme et celui de la mobilisation pour la justice et l’équité.



À travers des exemples variés – le Tchad, le conflit israélo-palestinien, le djihadisme… – qui dépassent les frontières des pays, Lucien Doumro fait naître chez chacun un besoin irrépressible d’apporter sa contribution au nécessaire renouveau de la pensée humaniste.



Un énergique essai pour rappeler que rien n’est impossible lorsqu’on s’engage avec droiture et bienveillance dans la

cause que l’on défend.



L’AUTEUR – Lucien Doumro



Lucien Doumro est né en 1958 au Tchad. Après un diplôme d’études universitaires générales en Sciences de la Nature et de la Vie, option Biologie, à l’université du Maine, au Mans, il étudie trois ans la biochimie à l’université de Rennes I. Il a travaillé plusieurs années au Bureau de la recherche agronomique au ministère de l’Agriculture du Tchad. Marié et père de famille, il habite en France.



Après Critique de la raison socialiste et perspectives, Étincelles est son deuxième ouvrage paru aux Éditions Jets

d’Encre.