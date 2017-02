Le Togo enregistre des avancées sur la période 2013-2015 dans le cadre de la SCAPE

Lomé, le 1er février 2017-Une présentation de la synthèse des principaux résultats issus du rapport provisoire de la revue globale de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) sur la période 2013-2015 a été faite ce mardi. C’était lors du conseil des ministres présidé par le chef de l’Etat, SEM Faure Gnassingbé.



Cette présentation a permis de savoir que la croissance est passée de 4,8% en 2012 à 5,3% en 2015 avec un pic à 5,9% en 2014. « S’agissant du taux d’inflation, il a été maitrisé et se situe à 1,3% pour une norme communautaire fixée à 3% », a indiqué le communiqué du conseil des ministres.



Selon le communiqué, l’analyse des résultats des enquêtes QUIBB 2006, 2011 et 2015 montre que la pauvreté a régressé sur la période au niveau national ; l’incidence de la pauvreté est passée de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015. Le taux de chômage a quant à lui diminué de 3,1 point de pourcentage passant de 6,5% en 2011 à 3,4% en 2015 tandis que le taux de sous-emploi a augmenté de 2,1 point de pourcentage passant de 22,8% en 2011 à 24,9% en 2015.



Le Togo a enregistré des avancées durant la même période dans le cadre des OMD. Cela lui a permis d’atteindre trois cibles avant l’échéance 2015. Ces cibles sont entre autres la réduction de moitié du nombre de personnes souffrant de faim, l’intégration des principes du développement durable dans les politiques et programmes nationaux et l’inversion de la tendance à la déperdition des ressources environnementales et l’accès des populations aux avantages des technologies de l’information et de la communication.



« Plusieurs enseignements ont été tirés de la présentation de ces résultats qui sont repartis en termes de bonnes pratiques à pérenniser, des pratiques à renforcer et de recommandations à mettre en œuvre dans le cadre de la formulation du nouveau cadre stratégique du Plan National de Développement (PND) », a indiqué le gouvernement. A la suite de la présentation effectuée par le ministre de la planification du développement, le Président de la République a demandé que les ministres s’impliquent davantage pour formaliser leurs observations et les transmettent afin de finaliser le rapport sur la SCAPE. Une autre rencontre permettra d’enrichir le rapport final avant sa validation en atelier national.



Précisons que la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi couvre la période 2013-2017. L’objectif du gouvernement à travers cette stratégie est d’accélérer la croissance pour réduire la pauvreté, les inégalités et créer des emplois. Cela avec des effets multiplicateurs sur le niveau des revenus et la qualité de vie des Togolais.