Le Togo présentera son programme de volontariat le 7 juin prochain à Bruxelles

Lomé, le 12 avril 2017-Le Togo a été sélectionné avec 4 autres pays pour présenter et partager son expérience du volontariat national le 7 juin prochain à Bruxelles. Ce sera à l’occasion des Journée Européennes du Développement.



Le Togo a été choisi pour le succès initial de son programme de volontariat national et sa contribution à certains thèmes prioritaires comme la jeunesse, l’égalité des genres, le travail décent. Le pays a été sélectionné pour participer au séminaire sur le web organisé à cet effet le 7 juin 2017 à Bruxelles.



Forum européen sur la coopération internationale et le développement, les Journée Européennes du Développement rassemblent chaque année plusieurs chefs d’Etat et de Gouvernement, de grandes personnalités et des milliers de participants et d’organisations venus du monde entier. On notera ainsi, la présence de la Vice-présidente de la Commission européenne, Mme Frederica Mogherin et le Conseiller spécial des Nations-Unies pour l’agenda 2030 pour le développement durable, David Nabarro.



Pour cette 11ème édition, les participants discuteront des stratégies et des approches de la Communauté internationale pour répondre efficacement aux défis mondiaux les plus pressants, notamment, parvenir à une croissance inclusive et durable et créer des emplois décents, en particulier, pour les femmes et les jeunes grâce aux investissements et le plein engagement du secteur privé en tant qu’acteur économique responsable.



Ce séminaire constitue une excellente occasion pour l’ANVT de renforcer sa visibilité à l’international et de partager avec d’autres organisations du monde entier les initiatives réussies en matière de volontariat dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durables (ODD) et d’initier des partenariats internationaux à long-terme en Europe et partout dans le monde.