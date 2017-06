Le chanteur franco-gabonais Jann Halexander revient avec l'album A Vous Dirais-Je

Depuis quelques mois, il s'était fait assez discret. Le chanteur franco-gabonais Jann Halexander, auteur-compositeur prolifique, revient avec un nouvel album intitulé A VOUS DIRAIS-JE, qui aborde l'Amour. Le titre mis en avant pour l'occasion est 'Laure et Frédéric', servi par un clip émouvant sur l'amour éternel. Une autre chanson obtient depuis la sortie de l'album, le 7 juin dernier, les faveurs des radios : 'Lost in Fort-de-France'.



Chanteur maniant l'art de l'humour et de la provocation, Jann Halexander s'est produit souvent dans les cabarets, les théâtres en Europe de l'Ouest, dès ses débuts en 2003, attirant un public très varié, africain, antillais, européen. Définitivement à part dans le milieu du show-biz, l'artiste se produira dans un théâtre parisien, le Gouvernail, accompagné par la saxophoniste guadeloupéenne et la guitariste Barbara Felettig le 3 et 4 novembre de cette année.