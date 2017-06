Le ciel se vide au dessus du Qatar, sur fond de crise diplomatique avec le camp prosaoudien

Aprrovisionnement en vivres

Appel à un « dialogue ouvert et honnête »

A ces interdictions de vol s’ajoutent des mesures économiques comme la fermeture de toutes les frontières terrestres et maritimes entre ces pays et le Qatar, ou encore des restrictions aux dé placements des personnes.Le blocus économique anti-Qatar a également déclenché une ruée sur les supermarchés dans le petit émirat gazier. Affolés par la perspective de pénuries, les habitants se pressaient devant les caisses enregistreuses, poussant des Caddie remplis à ras bord de victuailles. L’essentiel de l’approvisionnement alimentaire du pays, une presqu’île désertique à peine plus grande que la Corse , provient de l’extérieur.« Environ 40 % de l’approvisionnement alimentaire du Qatar transite par la frontière terrestre avec l’Arabie saoudite », selon une étude d’Anthony Skinner, directeur pour le Moyen-Orient de Verisk Maplecroft, un cabinet de conseil mondial en risques. L’alternative pour le Qatar est d’importer des vivres d’ Iran ou d’ Oman par voie maritime, et par avion depuis la Turquie , l’ Europe et l’Asie du Sud-Est. Des contraintes qui risquent de faire flamber le prix des aliments.L’Arabie saoudite, le Yémen , les Emirats arabes unis et Bahreïn ont invoqué des questions de sécurité nationale pour justifier la rupture des relations diplomatiques avec leur voisin. Ils l’accusent, en effet, de déstabiliser la région et de soutenir des « groupes terroristes », y compris Al-Qaida , l’organisation Etat islamique (EI) et la confrérie des Frères musulmans. Il lui est aussi reproché de ne pas prendre assez de distance avec l’Iran, grand rival de l’Arabie saoudite.

Riche pays gazier à la politique étrangère controversée, le Qatar avait au départ réagi avec colère aux décisions annoncées par Riyad et ses alliés, les accusant de vouloir le mettre « sous tutelle » et de l’étouffer économiquement.

Mais le pays a depuis infléchi son discours. Dans la nuit de lundi à mardi, le Qatar a donné l’impression de chercher une issue à la crise, appelant à un « dialogue ouvert et honnête ». Dans un discours diffusé par la télévision Al-Jazira, le chef de