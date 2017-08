Le décès de M. Salifou Diallo, Président de l’Assemblée nationale, "une grande perte pour le Burkina" (MDI)

En cette douloureuse circonstance, le MDI par la voix de son secrétariat administratif Europe présente ses sincères condoléances à la famille DIALLO, au MPP et au peuple du Burkina Faso.



Tout au long de son parcours, nous l'avons observé, parfois côtoyé et retenons de lui un homme d’action, un homme de conviction.



M. Diallo a été le directeur de cabinet de M. Compaoré alors ministre sous la révolution sankariste (1983-1987). Il a été plusieurs fois nommé dans divers gouvernements de Compaoré lorsque ce dernier est devenu président, avant de tomber en disgrâce.



Réputé pour son franc-parler et sa maîtrise des rouages politiques du pays, Salifou Diallo avait été élu à présidence du parlement burkinabè en décembre 2015, puis à la tête du parti présidentiel en mars 2017.



Le Secrétariat administratif du Mouvement pour la Démocratie et l'Interdépendance (MDI) présente ses condoléances à la famille éplorée et l’ensemble du peuple burkinabè.



Bruxelles le 19 août 2017

Le secrétariat administratif Europe du MDI