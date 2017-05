Le forum international de la diaspora camerounaise se tiendra plutôt à Abidjan du 26 au 27 mai

Le Forum de la diaspora camerounaise initialement prévu à Ouagadougou les 25,26 et 27 mai aura lieu finalement à Abidjan les 26, 27 et 28 mai 2017.



Ce transfert s’explique par les hésitations de dernière minute du gouvernement Burkinabé suite aux pressions du régime de Yaoundé demandant l’annulation dudit Forum, arguant qu’il organise un autre Forum de la diaspora au Cameroun au mois de Juin. Ces manœuvres sont regrettables à l’ère des libertés publiques dans un Etat de droit. Le régime de Yaoundé semble avoir quelques soucis à l’idée d’une diaspora camerounaise indépendante et bien organisée.



La Cellule de communication du Forum de la Diaspora informe le public, l’opinion nationale et internationale et tous les participants que le Forum est simplement transféré à Abidjan, et commencera le 26 mai au lieu du 25 mai.



A toute fin utile, le forum reste ouvert à tous ceux qui sont soucieux de la renaissance du Cameroun.



Salutations patriotiques.



Abidjan, le 09/05/2017



Le cellule de communication