Le futur Beluga d'Airbus aura... le sourire !

Les toulousains qui ont l'habitude de le voir passer au-dessus de leur tête devront, à partir de 2019, s'habituer au nouveau visage du Béluga d'Airbus. Et surtout à son sourire ! Airbus a dévoilé une photo de synthèse de son futur appareil de transport hors gabarit. Cette fois la ressemblance avec le cétacé est totalement assumée par l'avionneur européen : la livrée prévoit un sourire et un oeil (de chaque côté) sur le fuselage. De quoi le rendre sympathique. Depuis une vingtaine d'année, le Béluga, construit sur les bases d'un A300, permet à Airbus de transporter des pièces depuis les usines de constructions et de les acheminer vers les usines d'assemblages à Toulouse. L'avion "avale" des morceaux entiers de fuselage. En 2019, la flotte sera renouvelée. Le premier exemplaire est en cours d'assemblage à Toulouse et le Béluga, version 2, sera encore plus gros que son prédécesseur. Un avion vraiment pas comme les autres. Et qui arborera désormais un large sourire.