INTERNATIONAL Le général libyen Haftar et ses liens supposés avec DAECH

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 30 Mai 2017 modifié le 30 Mai 2017 - 04:15

Le général Haftar lié par un accord secret avec DAECH, selon le colonel Muftah Hamza

Carrefour des intrigues et du terrorisme, les informations en provenance de la Libye sont très inquiétantes à tel point qu'il est désormais pas si facile de comprendre ce qui se passe. Interrogé par Alwihda sur la situation qui prévaut dans ce pays, un professeur libyen se dit perdu et confus. Dimanche, un reportage de la télévision Aljazeera sur DAECH libyen a montré que le général Khalifa Haftar entretient des liens discrets avec ce groupe terroriste et n'eut été son indulgence il ne se serait pas repliés de Derna pour aller occuper la ville de Syrte. Si Haftar ferme les yeux sur la présence de Daech en Libye c'est parce que ceux qui se réclament de l'ancien régime Kadhafiste apportent un soutien à DAech et au général Khalifa Haftar. Dans une interview télévisée à Al Arabya, le cousin de Kadhafi M. Kadhafi Dam a explicitement exprimé son soutien à Daech la branche libyenne.



Un des principaux commandant du Conseil Alchoura de D'ARN le colonel Muftah Hamza (photo ci-dessus) a fait des révélations accablantes. Il dit avoir la certitude que le retrait organisé de Daech de la ville libyenne de Derna n'a été possible que grâce au soutien du général Haftar qui a autorisé l'ouverture d'un couloir sécurisé jusqu'à la ville de Syrte. L'orientation des bombardements aériens égyptiens sur Derna et non sur des positions tenues par Daech, prouve à suffisance que le général ait des rapport avec le groupe terroriste. Des images satellitaires américaines ont montré l'évidence de ce rapport.



Productrice des candidats à l'immigration et au terrorisme, la Libye d'aujourd'hui représente un danger sérieux pour la stabilité et la paix interne et externe. Même ceux qui ont défait le régime de Kadhafi en paient aujourd'hui le prix, à l'exemple des attentats en Europe, il est donc temps d'intervenir pour mettre un terme à ce méli-mélo.





