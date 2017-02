Le ministère de la santé renforce sa lutte contre le cancer du col de l’utérus

Lomé, le 14 février 2017-Une présentation des plans stratégiques de lutte contre le tabac et le cancer du col de l’utérus (2017-2022) a été faite ce mardi à Lomé.



C’était au cours d’une rencontre à laquelle ont pris part des acteurs impliqués dans la lutte contre le tabagisme et les maladies non transmissibles, des partenaires techniques et financiers du Togo. Le ministère de la santé et de la protection sociale a saisi l’occasion pour dresser les différents plans d’action de lutte contre le tabac et le cancer du col de l’utérus pour les deux prochaines années.



L’objectif du ministère est d’optimiser la lutte contre les maladies non transmissibles ainsi que d’autres pathologies. Le secrétaire général du ministère de la santé et de la protection sociale, Napo-Koura Gado, a dans sa présentation rappelé les conséquences néfastes du tabac sur l’organisme humain. Avant d’insister sur l’importance d’une lutte contre les maladies qu’il entraîne.



Le ministère de la santé compte également mettre en place un comité national de pilotage de la lutte contre le cancer de l’utérus. Le comité de pilotage prendra en compte « les différents niveaux de la présentation de ce mal à savoir les vaccinations, les sensibilisations, l’information et la communication pour la prévention, les dépistages et traitements immédiats des lésions et assurer la disponibilité de la prise en charge ».