Le patronat de la presse tchadienne exige la libération de son président en garde à vue

Le bureau exécutif du Patronat de la Presse Tchadienne, dans un communiqué de presse signé de son secrétaire général, Eric Kokinague, en date du 17 octobre, parvenu à la rédaction d'Alwihda Info, condamne avec la dernière énergie la manière répressive et liberticide dont son président Allahondoum Juda, par ailleurs directeur de publication du journal Le Visionnaire est gardé à vue à la Coordination de la police judiciaire ce mardi 17 octobre 2017.



Face à cette dérive d'un autre âge qui met en mal la liberté d'expression, le Patronat de Presse Tchadienne rappelle aux gouvernants que le Tchad est un pays qui se veut démocratique. Par conséquent, il demande la libération sans condition et exige des autorités tchadiennes, le respect strict de la loi qui régit la liberté de presse au Tchad.



Le président du Patronat de la Presse Tchadienne, Allanhdoum Juda, par ailleurs, directeur de publication du journal hebdomadaire, le Visionnaire a répondu, ce mardi 17 octobre 2017, à une convocation qui lui a été adressée par la sous-direction des affaires criminelles de la police judiciaire. Pourtant, il n'a pas été auditionné et a été purement et simplement transféré à la Coordination de la Police Judiciaire. Les visites lui sont interdites, d'après le Patronat de la Presse Tchadienne.