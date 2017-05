Le porte parole des rebelles soudanais capturé et présenté à la presse. Il s'agit de l'officier Ahmat Hissen Moustapha dit ADROB. Interrogé par l'armée, il fait des révélations sur les plans de guerre des mouvements rebelles et les sponsors. A la fin de l'interrogatoire, il remercie vivement l'armée soudanaise pour l'avoir bien traité.

Les relations entre l'Égypte et le Soudan ne cessent de se détériorer surtout après la grande offensive militaire lancée samedi par les mouvements politico-militaires soudanais dans le Darfour et après la saisie par les forces soudanaises des armes dont six chars de fabrication égyptienne. Le Président soudanais a dans une déclaration à la télévision arabe Aljazeera accusé nommément l'Égypte d'avoir apporté un soutien militaire aux rebelles. Il dit regretter que les armes saisies sont de fabrication égyptienne. Quelques heures après sa déclaration, l'ambassadeur d'Égypte au Soudan a été convoqué par le ministère soudanais des affaires étrangères. Il s'agit bien de protester semble t-il auprès d'Égypte concernant la saisie d'armes et six chars de marque égyptienne lors des affrontements de weekend avec les rebelles soudanais.



Les rebelles soudanais dans un communiqué publié hier soir, ont enfin reconnu que leurs forces ont essuyé une défaite et une centaine de leurs combattants auraient été faits prisonniers. Ils justifient la défaite par l'épuisement des cartouches en position de leurs combattants qui ont fait face aux forces gouvernementales pendant deux jours (samedi et dimanche). Les dirigeant rebelles coalisés de Mini Arkawi et Abdelwahit MAHAMAT Nour accusent dans leur communiqué les forces gouvernementales soudanaises d'avoir sommairement exécuté plusieurs de leurs combattants.