Le président Omar al-Bashir prolonge le cessez-le-feu au Soudan

Le président de la République du Soudan Omar Hassan Ahmed al-Bashir a rendu public une décision prolongeant le cessez-le-feu de toutes les étapes des opérations militaires jusqu'à la fin de l'année 2017.



La décision confirme le souci du gouvernement pour la paix et la stabilité dans tout le Soudan, son engagement à la conférence de dialogue national globale et son soutien à la stabilité et eu succès de la campagne de collecte d'armes volontaires.