Le président Omar al-Bashir prolonge le cessez-le-feu au Soudan

رئيس السوداني عمر البشير يمدد فتر وقف اطلاق النار في السودان

اصدر رئيس جمهورية السودان عمر حسن احمد البشير قرارا مدد بموجبه وقف اطلاق النار بكافة مسارح المعمليات العسكرية حتي نهاية عام ٢٠١٧ .

قد جاء القرار تاكيدا على حرص الحكومة ان يعم السلام والاستقرار جميع ارجاء السودان، والتزاما منها بمجريات مؤتمر الحوار الوطني الجامع ودعما لاستقرار ونجاح حملة جمع السلاح الطوعية وقد وجد القرار ترحيبا دوليا وإقليميا كبيرا لما له من اهمية للسلام والاستقرار في السودان ودول الاقليم.