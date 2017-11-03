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AFRIQUE

Le président Omar al-Bashir prolonge le cessez-le-feu au Soudan


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Novembre 2017 modifié le 3 Novembre 2017 - 16:17

La décision confirme le souci du gouvernement pour la paix et la stabilité dans tout le Soudan.


Le président Omar al-Bashir prolonge le cessez-le-feu au Soudan
رئيس السوداني عمر البشير يمدد فتر وقف اطلاق النار في السودان
اصدر رئيس جمهورية السودان عمر حسن احمد البشير قرارا مدد بموجبه وقف اطلاق النار بكافة مسارح المعمليات العسكرية حتي نهاية عام ٢٠١٧ .
قد جاء القرار تاكيدا على حرص الحكومة ان يعم السلام والاستقرار جميع ارجاء السودان، والتزاما منها بمجريات مؤتمر الحوار الوطني الجامع ودعما لاستقرار ونجاح حملة جمع السلاح الطوعية وقد وجد القرار ترحيبا دوليا وإقليميا كبيرا لما له من اهمية للسلام والاستقرار في السودان ودول الاقليم.

Le président de la République du Soudan Omar Hassan Ahmed al-Bashir a rendu public une décision prolongeant le cessez-le-feu de toutes les étapes des opérations militaires jusqu'à la fin de l'année 2017.

La décision confirme le souci du gouvernement pour la paix et la stabilité dans tout le Soudan, son engagement à la conférence de dialogue national globale et son soutien à la stabilité et eu succès de la campagne de collecte d'armes volontaires.


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