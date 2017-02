Le projet « Ecosystème digital » pour accroître la visibilité du Togo

Lomé, le 10 février 2017-Pour renforcer la visibilité du Togo et alimenter en contenu de qualité différentes interfaces internet de l’Etat, le Ministère des Postes et de l’Economie Numérique a initié le projet d’Ecosystème Digital.



Initié à la demande de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce projet marque une avancée sans précédent dans l’accès à l’information publique. Il constitue à ce titre un évènement décisif dans la modernisation en cours du Togo.



Plusieurs sites internet destinés à rapprocher l’administration des citoyens et à renforcer la visibilité du Togo sur Internet ont été ainsi officiellement présentés à l’occasion d’une conférence de presse le organisée 25 janvier 2017 à l’Hôtel Ahoefa King Salomon en présence du Ministre des Postes et de l’Economie Numérique.



L’enjeu de ce projet consiste à améliorer et à harmoniser la communication en ligne de la République togolaise. Pour réaliser ce projet, « des équipes aux compétences diverses regroupant notamment des développeurs de site internet, des ingénieurs réseaux, des juristes spécialisés et des chargés de communication ont été mises en place », a expliqué la ministre des Postes et de l’Economie numérique. Plusieurs centaines de réunions ont été également organisées afin de sensibiliser nos interlocuteurs à ce projet et de mettre en place un cadre de travail optimal pour chacun de ces sites.



Le lancement de cet Ecosystème digital constitue une nouvelle étape dans la modernisation du Togo. Chacun des sites de cet Ecosystème remplit un objectif spécifique. En premier lieu, un « portail pays » accessible à l’adresse www.togo.gouv.tg est déployé. Véritable vitrine du Togo sur internet, il contient des informations relatives notamment aux institutions, aux actualités et aux régions togolaises. A cet effet, il s’adresse à quiconque curieux de s’informer sur le Togo.



En deuxième lieu, le site « Service Public », accessible à l’adresse www.service-public.gouv.tg, recense les démarches administratives susceptibles d’être accomplies par les usagers et citoyens togolais. Pour faciliter leur accessibilité, les informations sont réparties au sein de 12 secteurs différents, tels que l’Emploi, l’Education ou la Santé. Ces dernières sont présentées sous une forme accessible mettant en lumière des éléments concrets tels que le coût des procédures, le délai d’exécution ou bien encore le lieu d’accomplissement. En améliorant l’accès des citoyens à l’information, le site « Service Public » facilite et accélère l’accomplissement des démarches au Togo. En outre, grâce à la dématérialisation des procédures administratives, il sera bientôt possible d’accomplir en ligne et directement certaines démarches.



Enfin, de deux autres sites de l’Ecosystème Digital sont également lancés, à savoir le site Open Data, accessible à l’adresse www.data.gouv.tg, et le site Journal Officiel, accessible à l’adresse www.jo.gouv.tg, qui portent respectivement sur l’accès aux données publiques et sur l’accès en ligne aux journaux officiels de la République Togolaise. A terme, des sites consacrés au Tourisme et aux Investisseurs verront également le jour.