Le rapport d'enquête sur le rôle du Tchad en RCA qualifié d'affabulations par la CASCHIDO

Le coordonnateur national de la Coordination des Associations de la Société Civile et de Défense des Droits de l'Homme (CASCIDHO), Mahamat Digadimbaye, a fait, mercredi 7 juin 2017, à son siège au quartier Sabangali, un point de presse. Il a axé son de point de presse sur le rapport conjoint du Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme et de la MINUSCA qui incrimine le Tchad dans les violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire lors des événements survenus en RCA en janvier 2003 et décembre 2015.



Ce point de presse du coordonnateur de CASCHIDO vise d'une part à dénoncer le contenu de ce rapport fondé sur des allégations graves et des affabulations de toutes sortes contre le rôle salutaire du Tchad et d'autre part, à accuser les rédacteurs de ce rapport de ne pas tenir compte des violations graves subie par les Tchadiens résidant en RCA.



Le coordonnateur national de la Coordination des Associations de la Société civile et de Défense des Droits de l'Homme (CASCIDHO), Mahamat Digadimbaye a souligné que ce rapport préliminaire rendu public vise à discréditer le Tchad, à soulever le peuple centrafricain à l'égard de leurs frères Tchadiens, à maintenir la RCA dans la guerre et à susciter la foudre de la communauté internationale sur les imaginaires violations graves des droits humains dont le Tchad en serait l'auteur.



Par ailleurs, il annonce que son association a décidé au titre de la société civile, de concevoir un mémorandum de protestation énergique qui sera remis au Haut Commissariat des Droits de l'Homme afin de réparer cette injustice flagrante de son rapport préliminaire et de prendre en compte les préoccupations du Tchad en vue de rétablir le pays dans son honneur et sa dignité dans le rapport définitif.



Toutefois, la Coordination des Associations de la Société civile et de Défense des Droits Humains (CASCHIDO) exige que les auteurs des massacres des ressortissants Tchadiens en RCA soient arrêtés et traduits en justice et que les retournés ayant perdu leurs biens soient indemnisés.