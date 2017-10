Le représentant spécial de l’ONU pour le Sahara en tournée dans la région

Le Roi Mohammed VI a reçu, ce mardi 17 octobre 2017 au Palais Royal de Rabat, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations-Unies pour le Sahara, Horst Kohler en visite au Maroc dans le cadre d'une tournée régionale, a-t-on appris d’un communiqué du Palais.



Cette audience s’est tenue en présence du ministre marocain des affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, des conseillers du Roi Mohammed VI et du représentant du secrétaire général des Nations-Unies.



Cette tournée sous-régionale du nouveau envoyé spécial du secrétaire général des Nations-Unies pour le Sahara vise à échanger avec tous les acteurs impliqués dans l'épineuse problématique du Sahara occidental en vue de trouver une solution consensuelle et définitive entre tous les acteurs à cette situation qui sévit depuis une belle lurette.



Pour rappel, M. Kohler a été nommé en août dernier, par le secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, en tant que nouvel envoyé personnel pour le Sahara, en remplacement de M. Christopher Ross, précise le Cabinet Royal.