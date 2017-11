On veut seulement vivre calmement, connaître l'amour et la paix, que nos pays soient plus sécurisés et qu'ils ne soient plus remplis de ténèbres. On veut qu'il n'y aura plus de guerres, que nos crises disparaissent et que nos scandales cessent, qu'il n'y aura plus d'escrocs sur terre et que la saleté cessent de régner notre monde.