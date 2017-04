Le risque de famine en Somalie et au Soudan du Sud s'est accru, selon l'ONU

Des millions de personnes sont menacées par la famine en Somalie et au Soudan du Sud, et la situation devrait s'aggraver à mesure que la sécheresse et la violence s'étendent, ont mis en garde mardi des hauts responsables des Nations Unies qui ont effectué récemment une visite dans ces deux pays.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39...