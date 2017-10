Le savoir faire marocain s’exporte en Chine

Luxueux palace réalisé par l’architecte Wong Tong And Partnersen en 2007, MGM Macau séduit par sa stature dans un emplacement d’exception. De l’extérieur, ce luxueux hôtel arbore des parois extérieures en verre qui reflètent les couleurs de mer de Chine méridionale et du Lac Nam Van. Niché dans un gratte-ciel S'élevant à 154 mètres au-dessus du sol et contigu au Lac Nam Van, l’établissement 5 étoiles offre un intérieur paradisiaque, spacieux et raffiné.Le MGM Macau dispose de 600 chambres sur 35 étages, de 8 restaurants et bars, d’une piscine à débordement extérieure ouverte en saison et un bain à remous, d'un spa Tria de classe mondiale, d'un centre de remise en forme, d’une galerie marchande et d’un aquarium de 8 mètres de haut.



L’excellence et la perfection comme moteur



En quête de perfection constante, le MGM Macau veut s’imposer dans un futur proche comme étant la destination touristique Mondiale par excellence. Pour ce faire, le complexe engage un imposant projet de réaménagement avec une extension prochaine de 4400 m².



Ce luxueux hôtel aux normes d’exigences exceptionnelles a sélectionné le Groupe Philippe Fluchaire parmi un panel des plus grandes signatures mondiales, pour repenser et réaliser toute sa décoration d’intérieure et l’ensemble de ses meubles.



Un choix qui n’est pas fortuit, mais relève de la classe de référence Mondiale de Philippe Fluchaire en matière de luxe et décoration d’intérieur. Une Empreinte unique faite de la puissance du détail et du confort absolu de ses élégantes réalisations. Philippe Fluchaire, Une enseigne de référence avec une expertise et un savoir-faire d’exception, reconnus à l’échelle mondiale.



L’enseigne se distingue par cette alliance indissoluble entre technologie et tradition. Toutes les créations de Philippe Fluchaire sont finies de façon artisanale en exploitant les possibilités offertes par l’industrie moderne.



Avec un site de production de plus de 22 000 m², toutes disciplines conjuguées, Philippe Fluchaire fait valoir à travers le monde un savoir-faire tenu par 650 collaborateurs passionnés par l’art et le métier de la décoration, et fruit de recherches et de dépassement de soi.



L’amplitude créatrice des projets menés par Philippe Fluchaire offre un éventail de réalisations et un talentueux métissage d’influences : Classicisme, Contemporain, Orientaliste, Art déco…



Prenant en charge tout le processus de la conception à la réalisation, Philippe Fluchaire ne cesse de montrer dans les projets qui lui sont confiés cet esprit de confort qui ne se départit jamais de l’élégance.



La créativité comme essence, l’expertise et l’expérience comme arme, Philippe Fluchaire compte relever le challenge pour être de ceux qui auront contribué à faire du MGM Macau, le n°1 mondial des destinations touristiques.