AFRIQUE Les 35 jeunes qui font bouger l’espace francophone en 2017

3 Août 2017

L’Association 3535 avec le concours du réseau de l’Institut Français et de l’Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan (ESCA) vient d’annoncer à Abidjan les lauréats de la 2e édition des Prix Jeunesse 3535 qui récompensent 35 jeunes francophones inspirants âgés de 18 à 35 ans qui ont à leur actif des réalisations exceptionnelles dans leurs communautés.

Une prestigieuse cérémonie de récompense se déroulera le 16 Septembre 2017 à Abidjan, Côte d’Ivoire, réunissant des décideurs du monde francophone pour dévoiler le Super Prix du Jeune Francophone de l’Année et pour remettre un trophée à chaque Lauréat. Cet évènement sera précédé le 15 Septembre de « la Nuit Francophone de l’Inspiration » un évènement où plusieurs lauréats viendront parler de leurs parcours et de leurs réalisations d’avec le grand public.

Les 35 jeunes personnalités qui font bouger l’espace francophone sont :



AGRICULTURE ET AGRI BUSINESS



Régis Ezin (BENIN), 31 ans : « Dayélian est le nouveau Coca-Cola »



Régis Ezin révolutionne la consommation de « kluiklui, galettes d’arachide » très prisée au Bénin. « Dayélian » est le nom de marque sous lequel sont commercialisés les produits de la société de 21 personnes qui mise sur une communication et un marketing modernes et contemporains, à l'image des grandes marques de l’agroalimentaire.



Flavien Simo Kouatcha (CAMEROUN), 28 ans : « Révolutionner l’Agriculture africaine avec l’aquaponie »



Flavien Kouatcha conçoit et fabrique des unités en container pour la production à grand volume d’aliments frais en espace urbain, en se servant d’excréments de poisson comme engrais fertilisant pour l’accélération de la croissance des végétaux. Son programme « Aqua Pionniers » consiste à former 1500 agriculteurs africains en aquaponie et il vient d’ouvrir un nouveau bureau au Sénégal après celui de Cameroun.



Dicko Sy (SENEGAL), 26 ans : « Diffuser les meilleures techniques agricoles »



Dicko Sy a créé une entreprise agronomique spécialisée en productions végétales et en vulgarisations de techniques agricoles. Elle a conçue une plateforme d’intermédiation qui permet aux cultivateurs sénégalais d’avoir accès aux semences agricoles de qualité à tout moment de l’année et dispose d’une exploitation-école installée à Saint-Louis.



ARTS, CULTURE ET MODE



Paule-Marie Assandre (COTE D'IVOIRE), 32 ans : « S’accepter soi-même »



Paule-Marie Assandre a pour initiative « Body Acceptance » dont le but est d’aider les dames, jeunes et adultes à gagner et ou regagner pleinement confiance en elles. Le parcours de Paule-Marie Assandre l’amène de Montréal à Abidjan en passant par Paris et sa volonté de tenir la main aux autres lui fait mettre sur pied des spectacles de danse et de parole inédits comme Nine Dances en 2016.



Patrick Ivan Coulibaly dit Patrick Edooard Kitan (COTE D'IVOIRE), 33 ans : «Mettre en avant la richesse de la culture urbaine et de la mode Africaine »



BTENDANCE est un magazine en ligne de mode et de culture urbaine qui existe depuis 6 ans. Son objectif est de faire la promotion de la créativité africaine non seulement en Afrique mais aussi dans le monde entier à travers l’art, le design et aussi et surtout la mode. Le magazine n’en finit plus de s’imposer comme la nouvelle publication phare de la mode en Côte d’Ivoire.



Géraldine Vovor (COTE D'IVOIRE), 31 ans : « Montrer l’Afrique d’ici et d’ailleurs qui bouge »



Au travers de « Diaspora Got Talent », Géraldine Vovor veut accroître la visibilité de cette Diaspora talentueuse et lui offrir des plateformes d'expression afin qu’elle puisse émerger. Le premier concept événementiel développé est le concept de l’Afro Brunch By G qui réunit à Paris (France) le public, autour d’un pays africain sélectionné, afin de lui faire découvrir sa cuisine et son actualité artistique et culturelle.



BLOG ET INNOVATION MÉDIA



Aliou Mamadou Diallo (GUINEE), 28 ans : « Montrer les entrepreneurs qui font bouger l’Afrique »



Afrique Jeune Entrepreneur est un magazine blog de partage à destination des acteurs de l’entrepreneuriat et des startups qui font bouger l’Afrique. En moins de 2 ans d’existence, il est devenu l’une des références en Afrique francophone avec plus de 60.000 abonnés dans l’ensemble de ses réseaux.



Inoussa Maïga (BURKINA FASO), 32 ans et Nawsheen Hosenally (ILE MAURICE), 28 ans: « Rendre l’agriculture tendance auprès des jeunes »



Agribusiness TV est une webtélé qui a pour mission d’utiliser la vidéo comme outil de promotion et de (re)valorisation du secteur agricole aux yeux des jeunes en montrant les parcours réussis de jeunes entrepreneurs agricoles et leurs innovations en Afrique. Lancée en 2016, la webtélé a produit en douze mois 60 reportages vidéos de 4-9 minutes et rencontre depuis un succès retentissant avec une communauté de près de 150,000 fans.



Sarah Mesbahi (BELGIQUE), 31 ans : « Mettre en valeur le patrimoine chocolatier de la francophonie »



Sarah Mesbahi se lance dans une formation de deux ans afin d’obtenir le titre de « chocolatier-confiseur » qu’elle convoite depuis longtemps. Parallèlement à ses activités de chocolatière, elle a lancé, en 2013, un blog d’actualités sur le chocolat (etat-de-choc.blogspot.be) sur lequel elle publie des recettes, des tests de chocolats et des rencontres avec des chocolatiers belges et du monde.



CADRE D'ENTREPRISE ET INTRAPRENEURIAT



Ramatoulaye Bocoum (SENEGAL), 28 ans : « Des cheveux soignés avec des produits capillaires du terroir »



Adaa Ada est une marque de produits capillaires naturels, valorisante des produits du terroir. Huit produits sont disponibles dont une gamme à base de mangue et hibiscus, un lait aux feuilles de baobab, une lotion mentholée et un démêlant au gombo. Avec près de 1.000 produits écoulés par trimestre, Adaa



Ada fait appel à des compositions naturelles du Sénégal et de l’Afrique et à un savoir-faire ancestral afin de répondre aux besoins des femmes africaines.



Ibrahima Thierno Diallo (GUINEE), 32 ans : « Basculer la Guinée vers le tout-numérique »



Ce passionné des TIC a créé son premier site web alors qu’il était encore au lycée. En 2014 Diallo Thierno Ibrahima initie un concours interuniversitaire de programmation informatique afin de détecter les talents et les mettre sur le marché. Depuis 2017, il organise le « Conakry Digital Week » qui émerge comme le rendez-vous digital incontournable en Guinée.



Djibril Abdoul Diop (MAURITANIE), 35 ans : « La Jeunesse de Mauritanie a son évènement !»



La Nuit des Retrouvailles de Jeunes Cadres et Entrepreneurs a permis à plus de 1500 jeunes entrepreneurs et cadres en Mauritanie de se rencontrer et bénéficier de mises en relation. Par cette initiative, Djibril Abdoul Diop veut contribuer au développement de son pays et promouvoir l’entrepreneuriat.



ENVIRONNEMENT



Yebhe Mamadou Bah (GUINEE), 35 ans : « Electrifier l’Afrique par des mini-éoliennes »



Yebhe Mamadou Bah a créé Eol-Guinée, une structure qui apporte l’éclairage de base aux populations africaines. Eol-Guinée est spécialisée dans la conception et la fabrication de mini-éoliennes de avec des matériaux locaux et qui démarrent avec des vents très faibles et ne nécessitent presque pas d’entretien.



INNOVATION SOCIALE (ENTREPRENEURIAT)



Evariste Akoumian (COTE D'IVOIRE), 35 ans : « S’éduquer même sans lumière dans les zones rurales »



Evariste Akoumian a conçu un sac solaire appelé « Solarpak » doté d’une plaquette solaire et d’une batterie qui se recharge à la lumière du jour ou aux rayons de soleil. A l’intérieur du sac, il y a une lampe LED une fois la nuit tombée, il suffit à l’élève de connecter la lampe LED à la plaquette et l’énergie emmagasinée tout le long de la journée permet d’alimenter cette lampe LED et l’élève peut ainsi apprendre ses leçons et faire ses devoirs.



Rania Belkahia (FRANCE/MAROC), 28 ans : « Révolutionner le secteur du e-commerce et du transfert d’argent à la fois »



AfriMarket est une plateforme de e-commerce, présente en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Togo, au Cameroun et au Sénégal qui veut jouer sur deux tableaux : concurrencer Western Union, mais en proposant à la diaspora africaine d’acheter directement des produits à leur famille plutôt que de leur envoyer de l’argent, en jouant sur « la confiance » et des taux plus intéressants et devenir une sorte d’Amazon local.



Vanessa Zommi Kungne (CAMEROUN), 21 ans : « Redonner du mieux-être aux diabétiques »



Vanessa Zommi Kungne a monté la Startup Afya Tea qui produit du thé fait au Cameroun pour aider à gérer le niveau de sucre dans le sang pour les consommateurs de thé dans le monde, en particulier pour les diabétiques.



INTERPRÉTATION CINÉMA



Michelle Dybèle (FRANCE/CENTRAFRIQUE), 30 ans : « S’épanouir dans le cinéma »



Michelle Dybèle a produit en 2017 avec une structure ivoirienne « Makeda », son premier court-métrage de 23 minutes qui a été sélectionné au festival de Cannes dans la catégorie « Short Film Corner ». Le film a été sélectionné parmi 10.000 œuvres.



Prudence Maidou (FRANCE/CENTRAFRIQUE), 35 ans : « Viser toujours plus haut »



Prudence Maïdou est une danseuse et actrice franco-centrafricaine dont le plus récent casting est dans le film Bienvenue au Gondwana. Née à Bangui (Centrafrique), Prudence Maïdou arrive à Paris (France) à l’âge de 10 ans et démarre à 16 ans une carrière artistique dans la danse jazz et travaille sur les spectacles de chanteurs tels que Jamiroquaï, Mariah Carey, MC Solaar, Ophélie Winter…



Kadhy Touré (COTE D'IVOIRE), 28 ans : « Redonner au cinéma ivoirien une nouvelle impulsion »



Kadhy Touré est actrice, productrice cinéma, interprète, et traductrice de langues. Elle est la productrice-scénariste du film L'Interprète, dans lequel elle joue le rôle de l'actrice principale. Aimable et ambitieuse, Kadhy Touré incarne le renouveau du cinéma ivoirien.



MUSIQUE



Sidiki Diabaté (MALI), 26 ans : « La musique du Mali sur la scène mondiale »



Sidiki Diabaté ou le « Petit prince de la Kora » est d’une lignée de griots (paroliers traditionnels) maliens. L’originalité de Sidiki Diabaté réside dans sa parfaite maitrise du mélange entre l’instrument traditionnel (la Kora) et la programmation numérique pour celui qui est devenu depuis l’icône de la musique urbaine malienne.



Marie-Angélique Mbene Dione (SENEGAL), 33 ans : « Rehausser la musique africaine »



Angélique Dione est une artiste engagée qui se bat pour la bonne cause de la femme et de l’enfant. A 22 ans, elle crée son propre groupe musical et sort un 1er album en 2008. Angélique Dione a trois rêves : faire tous les festivals du monde, construire un studio pour faire des répétitions et ouvrir une école de musique pour mieux rehausser la culture africaine.



DJ Kerozen (COTE D'IVOIRE), 33 ans : « Se réinventer dans la musique ivoirienne »



DJ Kerozen se fait connaitre des mélomanes ivoiriens dès 2005. Le duo Boulevard DJ qu’il formait avec Zéphyr Conor va faire un carton avec le concept de «la danse de la moto». En 2016, sous la houlette de l’arrangeur à succès Bebi Philip, il sort le single « Mon Heure a sonné », cet hymne à aller de l’avant en dépit des coups de la vie qui va sonner la consécration pour le jeune chanteur.



PERSONNALITÉ RADIO, TV OU INTERNET



Michel Joseph (HAITI), 29 ans : « Haïti aux mille facettes »



Michel Joseph a commencé dans le métier de journaliste en 2010. 7 ans plus tard, il est considéré comme l’un des meilleurs reporters en Haïti. En tant que journaliste Reporter, il se sert de son micro pour influencer et contribuer à l’amélioration des conditions de vies des autres. Il s’intéresse aux phénomènes sociaux qui rongent la société et leurs conséquences sur la population d’Haïti.



Latyf-Kader Koné « Papounigang », (COTE D'IVOIRE), 31 ans : « L’apôtre de l’humour à l’ivoirienne »



La « Papounigang » est une page Facebook avec un humour épicé à l’ivoirienne. Avec plus de 120.000 fans (Facebook et Instagram inclus) sur les réseaux sociaux, l’aventure « Papounigang » démarre en 2012 par des vidéos qui tourne en dérision plusieurs personnalités publiques ivoiriennes.



Konnie Touré (COTE D'IVOIRE), 35 ans : « Faire communier la Cote d’Ivoire par la magie de son micro»



Konnie Touré débute sa carrière à la radio Nostalgie, elle y passera 14 ans de sa carrière professionnelle à la tête de « l'émission le Super Morning ». Faisant partie des femmes de médias les plus suivies et des 30 personnalités féminines qui font la Côte d’Ivoire, elle a depuis rejoint Vibe Radio, où elle occupe le poste de directrice des programmes. Côté télévision, elle anime avec succès « L’Afrique a un incroyable talent », déclinaison africaine de ce célèbre programme mondial. Konnie Touré a animé la cérémonie d’ouverture des Jeux de la Francophonie Abidjan 2017.



PLAIDOYER ET SOCIÉTÉ CIVILE



Abdourahmane Baldé, 32 ans et Fanta Kaoutar Camara (GUINEE), 25 ans : « La politique appartient aussi aux jeunes »



Le Parlement des Jeunes de Guinée a pour ambition de faire émerger de nouveaux leaders au sein de la société civile et d'insuffler un nouveau dynamisme citoyen. À travers cette structure, sont représentés les intérêts des jeunes et y sont entrepris des actions positionnant les jeunes comme les interlocuteurs officiels avec les autorités et le monde politique sur des thèmes concernant la jeunesse. Il existe 23 parlements des jeunes à travers le pays pour plus de 8600 jeunes guinéens officiellement enregistrés.



Jacques Daouda (SENEGAL), 30 ans : « Accompagner l’éducation et la formation des jeunes d’Afrique de l’Ouest »



ASAWA «Association des Sans Abris West Africa» est une organisation à but non lucratif avec pour objectif principal de promouvoir l’éducation et la formation des jeunes d’Afrique de l’Ouest, la réinsertion des enfants de la rue et des personnes en situation difficile. L’association a lancé le projet CAPRED « Projet de Construction d’un Centre d’Accueil pour la Réinsertion des Enfants Défavorisés » au Sénégal.



André Blondel Tonleu (CANADA), 30 ans : « Lutter contre les discours de haine et la discrimination»



Vice-champion du monde du Débat oratoire francophone, André Blondel lutte contre les discours de haine et la discrimination sur internet par l’éducation au Droit international des Droits de la personne. Il participe aussi à la sensibilisation des jeunes sur la nécessité de prévenir la violence par la communication non violente et l’ouverture de l’autre.



SERVICE PUBLIC



Naïr Abakar (TCHAD), 26 ans : « Orienter les jeunes africains vers les opportunités de demain »



Naïr Abakar a conçu Afrique Campus, la première plateforme africaine qui simplifie les démarches de préinscription dans l’enseignement supérieur en regroupant sur un site internet l'ensemble des formations post-baccalauréat du monde (et notamment d’Afrique). En 2017, il a organisé le premier Salon International de l’Etudiant Africain au Tchad qui a recensé 30.000 visiteurs du continent africain et plus de 100 écoles africaines participantes.



Julien Achille Agbé (COTE D'IVOIRE), 29 ans : « Combattre l’analphabétisme financier par l’éducation financière »



Julien Achille Agbé combat l’analphabétisme financier par la création de Clubs d’Investissement, véritable tremplin où chaque personne peut bénéficier d’une éducation financière et mutualiser son épargne dans un esprit de solidarité et d’entraide pour la création de richesse. . En 9 ans, Julien Achille Agbé a mis en place 170 clubs d’investissement et veut atteindre le cap de 1.000 clubs d’investissement dans les 53 pays du continent.



Daniel Oulaï (COTE D'IVOIRE), 28 ans : « Répertorier et préserver la diversité génétique des plantes africaines »



La grainothèque est un projet qui vise à préserver les espèces variétales de plantes nourricières locales, la diversité génétique de plantes Africaines et assurer l’égalité d’accès aux semences paysannes. En deux ans, le projet a séduit plus de 500 paysans qui utilisent de nouvelles semences dans leurs champs. Le projet a par ailleurs contribué à faire revivre plus de 1.000 espèces variétales de plante nourricière.



TECHNOLOGIE



Paul Boris Gabou (COTE D'IVOIRE), 30 ans : « Une Sirène Scolaire qui se déclenche à distance »



Avec la Sirène Scolaire Connectée, les personnes habilitées à faire sonner la sirène n’ont plus qu’à composer et lancer un code (qui représente la clé du système) avec un téléphone basique simple, ou appuyer un bouton sur l’interface de leur smartphone grâce à une application installée sur ce dernier pour faire sonner la sirène. Idéal pour le personnel éducatif pour lequel cela représente une corvée.



Samuel Sévi Gbekpon (COTE D'IVOIRE), 23 ans : « Innover pour les planteurs d’hévéa dans le monde»



Samuel Sévi créé le protège-tasse à latex « SIVE » qui est un dispositif en plastique qui sert à protéger la tasse recueillant le latex d’hévéa (ou caoutchouc naturel) contre les eaux de pluie. La culture de l’hévéa est confrontée au problème de la pluie qui cause de grosses pertes de production et réduit considérablement la qualité du caoutchouc naturel par faute de l'augmentation de l'humidité.



Edouard Claude Oussou (GABON), 35 ans : « Garantir la réussite scolaire pour tous »



Scientia est une solution idoine pour la gestion et le suivi d'un établissement scolaire. Elle donne accès à des services numériques en ligne destinés aux communautés éducatives des écoles, collèges et lycées mais aussi aux élèves et à leurs familles en intégrant au sein du même logiciel tous les champs de la scolarité (notes, absences, sanctions, cahiers de textes, exercices, agendas de l'établissement, suivi pluriannuel, dossier scolaire…).



Retrouvez leurs profils complets sur http://bit.ly/lauréats3535de2017





