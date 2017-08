Aujourd’hui, les États-Unis ont annoncé plus de 169 millions de dollars en aide humanitaire pour soutenir les victimes qui subissent les effets de la sécheresse prolongée en Éthiopie et au Kenya. Ces fonds supplémentaires, dont presque 137 millions de dollars pour l’Éthiopie et presque 33 millions de dollars pour le Kenya, font de la contribution […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...