Les USA “continueront à soutenir le Tchad” (Ambassadrice)

L'ambassadrice des États-Unis au Tchad, Geeta Pasi a exclusivement livré ses impressions à Alwihda Info, ce vendredi 1er décembre 2017, après la fin de la cérémonie de prise d’armes marquant le 27ème anniversaire de la journée de la Démocratie et de la Liberté au Tchad, à la Place de la Nation.



Elle a exprimé sa joie de participer à cette journée particulière qui couronne la 27ème bougie de l'avènement de la démocratie au Tchad. « Je suis fière de participer à cette journée qui marque l'avènement de la démocratie et de la liberté au Tchad. Les États-Unis vont continuer à soutenir le Tchad dans le processus de son développement », a déclaré l’ambassadrice.



« Tout va bien entre le Tchad et les États-Unis, c'est pourquoi je me suis faite accompagné avec l'attaché de défense des États-Unis », conclut l'ambassadrice des États-Unis au Tchad.



Propos recueillis par Djimet Wiche