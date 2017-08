Les USA félicitent le Tchad pour sa "contribution au maintien de la paix internationale"

Le secrétaire d'Etat américain aux Affaires Etrangères, Rex W. Tillerson, dans une déclaration à la presse hier, s'est félicité de la contribution du Tchad aux opérations internationales de maintien de la paix, et notamment l'accueil de l'exercice militaire FLINTLOCK 2017.



Il a, "au nom du peuple des Etats-Unis", adressé toutes ses félicitations au Tchad pour la célébration du 57ème anniversaire de son indépendance, ce 11 août.



Les États-Unis et le Tchad "partagent une relation bilatérale forte. Nous nous sommes engagés à travailler avec le Tchad sur un certain nombre de questions importantes, y compris la sécurité régionale, la protection des réfugiés et d'autres populations vulnérables, la promotion de la conservation de la faune et le renforcement de la démocratie et des droits de l'homme. L'ouverture récente de la nouvelle ambassade américaine à N'Djamena souligne notre engagement continu à travailler avec le Tchad. Les États-Unis attendent avec impatience de continuer à renforcer les liens qui lient nos deux pays dans les années à venir", a-t-il souligné.