Les flux d’IED vers l’Afrique sont menacés par l’incertitude économique mondiale – l es gouvernements et les investisseurs se réunissent pour envisager les solutions possibles

Lors d’une table ronde organisée à Nairobi, les ministres de toute l’Afrique se sont réunis avec des investisseurs et des représentants du secteur privé afin de déterminer la meilleure façon d’aborder les obstacles en matière de risque de crédit et d’investissement, et de résoudre la problématique africaine. Les participants à la table ronde considèrent l’événement […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...