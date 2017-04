Les gagnantes des New African Woman Awards 2017 ont été annoncées lors de la soirée de gala du 12 avri l à Dakar, Sénégal

Organisé par le magazine New African Woman, les Trophées reconnaissent, célèbrent et honorent les femmes africaines exceptionnelles qui ont eu un impact dans leurs communautés et pays au cours des 12 derniers mois. Amina J. Mohammed – la nouvelle secrétaire adjointe des Nations unies – a gagné le Trophée de la femme africaine dans la […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...