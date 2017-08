"Les humanitaires ne sont pas une cible" : La campagne de l'ONU contre les violences.

« Aujourd'hui, nous réaffirmons notre soutien aux victimes de violences basées sur le genre et plus généralement, notre engagement à respecter les droits humains et le droit international humanitaire, à condamner fermement toute violation, et à protéger toute personne vulnérable », a affirmé le coordinateur humanitaire Mme. Mary Ellen Mc Groarty.



La projection d'une courte vidéo du secrétaire général des Nations-Unies fustigeant les violences effectuées sur de personnes vulnérables, les débats autour de six panelistes et la prise de photo de famille avec banderoles estampillée « No target, pas de cible » ont agrémenté cette journée commémorative dédiée à la journée internationale de l'aide humanitaire.