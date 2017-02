Les lauréats du « Prix togolais de la qualité 4e édition » primés

Lomé, le 10 février 2017- La 4e édition du « Prix togolais de la qualité 4e édition » s’est tenue ce vendredi à Lomé. Cette cérémonie a été organisée par le ministère du commerce en collaboration avec le comité national d’organisation du prix togolais de la qualité.



La cérémonie officielle de récompense aux lauréats du concours dénommé « Prix togolais de la qualité 4e édition » a été présidée par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Bernadette Legzim-Balouki. C’était en présence des responsables du comité national d’organisation du prix togolais de la qualité. La cérémonie a également vu la participation du Commissaire de la Cedeao chargé de l’industrie et de la promotion du secteur privé et de son collègue de l’UEMOA chargé des entreprises, des télécommunications et de l’énergie.



« La concurrence des produits étrangers sur nos marchés est très rude, pendant que nos entreprises éprouvent des difficultés énormes pour exporter leurs produits et services, en raison de la forte exigence des normes de qualité. Cette situation déplorable ne peut être corrigée, si dès à présent des efforts conséquents ne sont pas entrepris », a déclaré en ouverture Bernadette Legzim-Balouki. Avant d’ajouter qu’il est « également vital pour nos entreprises qui exportent ou désirent exporter leurs produits et services sur le marché européen de se mettre à

niveau au regard de ces exigences ».



La ministre du commerce a ensuite indiqué que la qualité qui est un axiome incontournable pour le développement d’un pays, est aussi indispensable pour garantir une bonne gouvernance. Face à la pression d’exigences sans cesse croissantes des consommateurs à laquelle les entreprises sont confrontées, la ministre du commerce a invité ces dernières à « sans cesse chercher à s’améliorer pour s’adapter à un environnement de plus en plus concurrentiel en se souciant de l’excellence au service des clients, du personnel et de la

collectivité »



Dans le cadre de la 4e édition du Prix de la qualité, le thème retenu est : « Togo, totale qualité pour une émergence réussie ». Cinq entreprises privées et publiques ont été récompensées. Dans la catégorie Excellence, le cabinet d’expertise comptable (AEC), l’Université FORMATEC et la Brasserie BB-Lomé ont été primés. La Communauté électrique du Bénin (CEB) a reçu le prix de la maîtrise de la qualité. La Compagnie énergie électrique du Togo a été récompensée pour un « engagement qualité ».



Le directeur du Comité national d’organisation du prix togolais de la qualité, KPAKPO Fidegnon François, a rappelé que le concours est organisé sur la base référentielle harmonisée de l’UEMOA. Il est d’ailleurs axé sur l’évaluation de la performance des entreprises selon les normes ISO 9001 et 9004.



Précisons que « Prix togolais de la qualité » a pour objectif de promouvoir des services de qualité dans les entreprises de l’espace UEMOA. Le but est de renforcer leur compétitive et de les inciter à offrir des services de qualité.